إصابتان إحداها خطيرة خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة بنابلس

أصيب فلسطينيين اثنين اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال العدوان على مخيم بلاطة بمدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة بوصول إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إحداها خطيرة، مشيرة إلى أن المصاب وصل بحالة توقف قلب وتنفس، وتم إجراء الإنعاش اللازم، وهو الآن في العناية المكثفة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابة الخطيرة تعرضت لرصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم، فيما كانت الإصابة الثانية رصاصتين في اليد اليمنى.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، فيما اعتلت منزلاً قيد الإنشاء وانتشرت على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب المدينة.

وتمكن الشباب الثائر مساء أمس، من رشق مركبات المستوطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس، وألحقوا بها أضراراً رغم الأمطار والأجواء الباردة.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، 18 عملاً مقاوماً، من ضمنها 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 9 نقاط.