الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة وإصابة مستوطن شمال غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، مواطنين من الضفة الغربية، فيما أصيب مستوطن شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسن فيصل أبو الرب شقيق الشهيد مصطفى أبو الرب، من قرية مسلية قضاء جنين.

كما اعتقل الاحتلال صالح رأفت ربايعة من منزله في بلدة ميثلون جنوب المحافظة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد إبراهيم من منزله في بلدة عناتا شمال شرق المدينة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة سلواد شرق رام الله وعاثت فيه خراباً.

وفي رام الله، أصيب مستوطن بجروح بعد مهاجمته من شاب فلسطيني قرب مستوطنة (حلميش) شمال غرب رام الله، الليلة الماضية.

وأفادت المصادر، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيتللو، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة بعد إصابة المستوطن.