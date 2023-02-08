حمد: ظهور مقاومين في أريحا شكّل صفعة قوية في وجه للاحتلال

قالت الناشطة السياسية سمر حمد، إن ظهور مقاومين في أريحا شكّل صفعة قوية في وجه للاحتلال وأكد تصاعد واتساع رقعة المقاومة.

وأكدت حمد أن شعبنا الفلسطيني يدرك أن المقاومة قادرة على دحر الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت أن حالة المقاومة بالضفة الغربية حالة تجذر توحد الشارع الفلسطيني.

ودعت حمد للإضراب الشامل لمواجهة الاحتلال، مضيفة: "الإضراب الشامل نهج يتبعه شعبنا الفلسطيني ليعبر عن حالة التكاتف ووحدة الجسد الذي لا يمكن للاحتلال المساس به".

وبينت أن الإضراب الشامل يؤكد التفاف شعبنا الفلسطيني حول خيار المقاومة، مشيرة إلى أن الوحدة الفلسطينية التي تكون من خلال الإضراب الشامل تربك الاحتلال الصهيوني.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، 18 عملاً مقاوماً، من ضمنها 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 9 نقاط.