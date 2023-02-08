في القطاع.. أيام الهطول 21 و(بيت حانون) الأوفر حظا

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة أدهم البسيوني إن عدد أيام هطول الأمطار في محافظات القطاع منذ بداية موسم الشتاء بلغت 21 يومًا، بنسبة 69% من المعدل العام لكافة المحافظات.
وأضاف أن متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم بلغ 246.2 ملم.
وذكر البسيوني في اتصال هاتفي مع (الرسالة نت)، أن متوسط هطول الأمطار أمس الثلاثاء في ثاني أيام المنخفض بلغ 27 ملم، موضحًا أن كمية الأمطار التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم وصلت 89.86 مليون متر مكعب.
وأشار إلى أن محافظة بيت حانون سجلت أعلى هطول بكمية أمطار بلغت 36 ملم، بينما كانت محافظة دير البلح الأقل حظًا في سقوط الأمطار حيث بلغت كمية الهطول فيها 17 ملم.
وبين أن كمية الأمطار التي سقطت على محافظات القطاع أمس وصلت 9.85 مليون متر مكعب.
يذكر أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بدأ يوم الاثنين، ويتواصل خلال ساعات نهار اليوم الأربعاء، مع توقعات بتراجع تأثيره هذه الليلة تدريجيًا، ويكون الجو شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق.