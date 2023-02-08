في القطاع.. أيام الهطول 21 و(بيت حانون) الأوفر حظا

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة أدهم البسيوني إن عدد أيام هطول الأمطار في ‌‏محافظات القطاع منذ بداية موسم الشتاء بلغت 21 يومًا، بنسبة 69% من المعدل العام لكافة ‌‏المحافظات.‏

وأضاف أن متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم بلغ 246.2 ملم.‏

وذكر البسيوني في اتصال هاتفي مع (الرسالة نت)، أن متوسط هطول الأمطار أمس الثلاثاء في ‌‏ثاني أيام المنخفض بلغ 27 ملم، موضحًا أن كمية الأمطار التي هطلت على كافة المحافظات ‌‏الجنوبية منذ بداية الموسم وصلت 89.86 مليون متر مكعب.‏

وأشار إلى أن محافظة بيت حانون سجلت أعلى هطول بكمية أمطار بلغت 36 ملم، بينما كانت ‌‏محافظة دير البلح الأقل حظًا في سقوط الأمطار حيث بلغت كمية الهطول فيها 17 ملم.‏

وبين أن كمية الأمطار التي سقطت على محافظات القطاع أمس وصلت 9.85 مليون متر ‌‏مكعب.‏

يذكر أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بدأ يوم الاثنين، ويتواصل خلال ساعات نهار اليوم ‏الأربعاء، ‏مع توقعات بتراجع تأثيره هذه الليلة تدريجيًا، ويكون الجو شديد البرودة، وتبقى الفرصة ‏مهيأة ‏لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق.‏