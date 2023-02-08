مظاهرة غاضبة ضد استقبال سفيرة الاحتلال في جامعة إسبانية

نَظّمت مجموعات فلسطينيّة ولجان تضامنيّة في العاصمة الإسبانية مدريد، فعالية مناهضة لاستقبال (روديكة راديان جوردون)، سفيرة الاحتلال في إسبانيا، التي حضرت للمشاركة في ندوة بجامعة (كومبلوتنسى).

المظاهرة الغاضبة -التي شارك فيها العشرات من الطلبة- جرى تنظيمها أمام وداخل مبنى (كلية اللغات)؛ حيث دعت إلى مقاطعة كيان الاحتلال وسفاراته، وهتف المتظاهرون ضد السياسات الصهيونيّة والأمريكية، وما يجري ارتكابه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في القدس وغزّة وجنين ونابلس ومخيمات الضفّة المحتلة.

وقالت الناشطة الفلسطينية خالدية أبو بكرة (حركة نساء فلسطين – الكرامة) التي شاركت في الفعالية، "إن هذه التحركات الشعبية تأتي للتعبير عن غضبنا في الشتات ضد استقبال مجرمي الحرب الصهاينة، ومن يبررون الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني العنصري بدعم مباشر وعلني من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وشهد محيط جامعة (كومبلوتنسى) وجوداً أمنياً مكثفاً صاحبه توتر ملحوظ بين قوات (مكافحة الشغب) والمتظاهرين، فيما أعلنت مصادر (شبكة صامدون) عن اعتقال ناشطتين تم الإفراج عنهما في وقت لاحق.

من جهتها، جددت (حركة المسار الثوري البديل) دعوتها إلى مواصلة (أيام الغضب والمقاومة في الشتات)، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في مظاهرة يجري تنظيمها، يوم السبت المقبل، وسط العاصمة مدريد.