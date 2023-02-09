منذ مطلع العام.. 43 عملية هدم في الضفة والقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 43 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس منذ مطلع العام الحالي.

جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اليوم الخميس، تابعته "الرسالة نت"، يرصد فيه انتهاكات الاحتلال بالضفة والقدس منذ مطلع العام.

وبحسب "معطى" رصد التقرير: هدم 10 مساكن في أريحا، و10 أخرى بالقدس، و9 بالخليل.

وطالت عمليات الهدم 7 منشآت في نابلس، و3 في بيت لحم، و3 في جنين، ومنشأة واحدة في سلفيت.

ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أكثر من 700 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي.