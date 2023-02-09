وقفة لأطفال بغزة تضامنا مع تركيا وسوريا

شارك عشرات الأطفال مساء اليوم الخميس، في وقفة بمدينة غزة تضامنا مع تركيا وسوريا إثر الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا وألحق أضرارا مادية جسيمة.

ورفع الأطفال في الوقفة بساحة "الجندي المجهول" لافتات كتب على بعضها: "تركيا في القلب" و"دعما لأشقائنا السوريين، و"قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم".

كما حملوا صورًا لمشاهد من الدمار الذي حلّ بتركيا وسوريا جرّاء الزلازل.

وقال الطفل عبد الكريم مرتجى في كلمة بالوقفة: "نحن أطفال غزة نعرب عن أصدق مشاعر الحب والمواساة والتضامن مع تركيا وسوريا في المصاب الكبير الذي حلّ بهم إثر الزلزال المدمّر".

وأضاف: "قلوبنا معكم كما كانت قلوبكم معنا دومًا، نحن على ثقة بأنكم سوف تتجاوزون المحنة جميعا، ندعو الله أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل والرحمة للضحايا".

وارتفع إجمالي عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا والشمّال السوري فجر الاثنين الماضي، إلى أكثر من 20 ألف قتيل، وعشرات آلاف الإصابات، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال العمليات البحث والإنقاذ مستمرة وسط أجواء البرد القارس.