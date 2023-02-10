الطقس: استمرار تأثير أجواء الصقيع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة، فيما يبقى الجو شديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

ويسود نهاراً جو بارد ومستقر نهاراً والحرارة تبقى دون المعدلات السنوية العامة بحدود ثلاث درجات مئوية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المتوسطة والمنخفضة، فيما تكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم غدٍ السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.