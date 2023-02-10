اشتباكات ومواجهات مع الاحتلال في جنين ورام الله

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مدينة جنين وبلدة بيت ريما قضاء رام الله، واندلعت على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

ففي جنين أطلق مقاومون الرصاص تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال الحي بالفخذ نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينما اعتقل الشاب وقاص عدنان سباعنة، بعد مداهمة منزل ذويه في جنين.

وأفادت مصادر محلية أن وحدات المستعربين تسللت إلى الحي الشرقي، وحولت عدة منازل وأسطح العمارات إلى نقاط عسكرية، تبعها قوات كبيرة من جيش الاحتلال التي اقتحمت المدينة وخاصة الحي الشرقي وحي الألمانية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد حسام الريماوي (٢١ عاما) عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه في بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة.

وشهدت بلدة بيت ريما مواجهات بين الشبان الغاضبين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير بلال البرغوثي في البلدة، علما أنه معتقل منذ عدة أيام.

وخلال 24 ساعة، سجلت أعمال المقاومة في الضفة 7 عمليات، منها عملية إطلاق نار، وعملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، إلى جانب اندلاع 4 نقاط مواجهة، ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى".

ووثق معطى إطلاق المقاومين النار صوب قوات الاحتلال في الفارعة بطوباس، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في بيت زعتة بالخليل وحطموا مركباتهم.

وتصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.