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بحر: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه ضد شعبنا

رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر
رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر

غزة- الرسالة نت

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن عملية الدهس البطولية في القدس تؤكد أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تمر دون رد عليها، والتي كان أخرها استشهاد الأسير أحمد أبوعلي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسياسة القتل البطيء.

 وأكد بحر في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في المقاومة وفق ما نصت عليه *الشرائع والقوانين الدولية في مواجهة إرهاب الاحتلال المنظم وممارسات حكومته الفاشية.

وشدد أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه ضد شعبنا ومقدساته وأسراه.

وختم بقوله: "واهم من يظن أن الشعب الفلسطيني سيستلم أمام إمعان الاحتلال في عدوانه وعنصريته.

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