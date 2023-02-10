وكيل وزارة العمل يتدخل لإعادة (عامل المول) إلى عمله بعد فصله

أنهى وكيل وزارة العمل بغزة، م. إيهاب الغصين، حالة الفصل الذي تعرض لها أحد العمال في أحد مولات مدينة غزة، وأعاده إلى عمله.

وتدخل الغصين في حالة فصل العامل، بعدما اشتكى العامل خلال مداخلة هاتفية على إحدى الإذاعات المحلية، بفصله من عمله، لتناوله الطعام أثناء عمله في أحد المولات، وضجت بالقضية مواقع التواصل الإجتماعي.

وتجاوب وكيل وزارة العمل مع القضية، وتدخل لدى إدارة المول، وقام بزيارتهم مساء الخميس بصحبة وفد من الإذاعة المحلية، والعامل المفصول، حيث أعاد العامل إلى عمله، وسط أجواء الرضا التي سادت بين الجميع.

وأكد الغصين وقوف وزارته إلى جانب العمال وأصحاب العمل، وسعيها الدائم للحفاظ على الحقوق العمالية، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لجميع العمال في قطاع غزة.