الدفاع المدني يدعو المواطنين لتوخي الحذر من سائل التدفئة

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بالمواطنين، لتوخي الحذر عند استعمال وسائل التدفئة المختلفة داخل البيوت، بعد تسجيل عدد من الحوادث، خلال الساعات الماضية.

وطالبت المديرية في تصريح صحفي الجمعة، بضرورة اتخاذ احتياطات الأمان عند إشعال المدافئ بأنواعها، والتأكد من تأمين مصادر وتمديدات الغاز، لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين.

وقال: "سجلت الجهات المختصة خلال الساعات الماضية، عدداً من حالات الاختناق في حوادث مختلفة بقطاع غزة، نتيجة عدم اتخاذ احتياطات الأمان عند استخدام وسائل التدفئة أو تمديدات الغاز داخل المنازل، أدت إحداها إلى وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقاً بفعل موقد فحم، ووفاة طفل وإصابة 5 من أفراد أسرته في حادث آخر نتيجة تسريب للغاز."

ودعت إلى اتباع إرشادات السلامة التي يتم نشرها باستمرار عبر موقعها ومنصاتها الإعلامية حرصاً على السلامة العامة.