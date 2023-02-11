عباس زكي: أمريكا توظف زعماء بالمنطقة للضغط على الفلسطينيين

قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الولايات المتحدة توظف زعماء ‏في ‎المنطقة؛ للضغط على الفلسطينيين؛ لتنفيذ الحلم الصهيوني في الأرض الفلسطينية.‏

وأكد زكي لـ(الرسالة نت) أن التحركات الأمريكية الأخيرة تهدف لتطويع المنطقة بأسرها؛ لصالح ‏فكرة التطبيع الكامل مع الاحتلال وإنهاء القضية الفلسطينية.‏

وحول الضغوط على السلطة أجاب "تريد واشنطن أن تتخذ من السلطة واتفاق أوسلو وسيلة ‏لوصول الاحتلال لبقية المنطقة بغرض التطبيع مع ما تبقى من الدول العربية".‏

وعد الإجراء "كالسرطان القاتل في جسد القضية الفلسطينية"، واصفا الإدارة الأمريكية ‏بـ"الصهيونية" مشيرا إلى أنها تدفع بنفسها نحو كارثة مقابل الحفاظ على أمن (إسرائيل) وقوتها ‏وتحقيق شعار الموت للعرب".‏

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد التقى قبل أسبوع بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي زار ‏المنطقة، في ظل الحديث عن خطة أمريكية جديدة يقودها الجنرال الأمريكي (مايكل ‏فينزل) لإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على جنين ونابلس.‏

وعلق زكي على التحرك الأمريكي بالقول: "رغم البرودة السياسية لدى القيادة، وعقمها في تحقيق ‏أهم مرتكزات القوة وهي الوحدة؛ إلّا أن شعبنا أكبر من قيادته وقادر أن يواجه المخططات ‏الأمريكية بمثل حسين قراقع وعلقم (..)".‏

وفي رده على تهديدات وزير الإرهاب الداخلي للاحتلال إيتمار بن غفير، أضاف: "وجود شخص ‏تافه مثله لصالح قضيتنا، فهو يكشف الوجه التملودي المتطرف لدولة الاحتلال، وهو بداية دكّ ‏المسامير في النعش (الإسرائيلي)".‏