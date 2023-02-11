شهيد برصاص المستوطنين في سلفيت

استشهد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين في قراوة بني حسان غرب سلفيت، فيما اندلعت مواجهات متفرقة في عدد من المناطق بالضفة الغربية.

وفي سلفيت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عامًا)، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، بعد أن أصيب إصابة خطيرة بالرأس خلال اندلاع مواجهات، فيما أصيب العشرات بالاختناق.

وأوضحت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في أعقاب اقتحام المستوطنين بلدة قراوة بني حسان ومهاجمة ممتلكات المواطنين، والاعتداء على المزارعين في المنطقة بوحشية.

وأطلق أهالي البلدة نداءات عبر سماعات المساجد في قراوة بني حسان للخروج ومواجهة المستوطنين في البلدة والتصدي لاعتداءاتهم التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، وذلك بعد خروج المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان بعد عصر اليوم.

ويذكر أن المسيرة تنطلق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، رفضا للاستيطان على القرية، وللمطالبة بفتح الشارع الرئيسي لقرية كفر قدوم الذي أغلقه الاحتلال منذ 19 عاما.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي قرية النبي صالح شمال غرب المدينة عند مدخل القرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنـابل الغاز السام.

وفي القدس المحتلة نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكريا في منطقة باب المغاربة بالقدس المحتلة، وشرعت بتفتيش المواطنين ومركباته.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتية إياد حجازي وعبد الرحمن حجازي ومحمد القارصلي من حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سجلت 174 عملاً مقاوماً، خلال الفترة ما بين 03-02-2023 حتى 09-02-2023.



ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد استشهد في هذه الفترة 7 فلسطينيين، فيما أصيب 4 إسرائيليين.



وتمكن الفلسطينيون من إسقاط طائرة استطلاع، وتحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية تابعة للاحتلال.



وتصدى المواطنون لـ15 اعتداء للمستوطنين، فيما شهدت الفترة 43عمليات إلقاء حجارة، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و5 عمليات إلقاء عبوات ناسفة.



وسجل المركز اندلاع 6 مظاهرات، واندلاع المواجهات في 68 نقطة، وحرق منشآت وآليات عسكرية.