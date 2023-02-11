الهدمي: تهديدات بن غفير تؤكد فشل الاحتلال وفقدانه السيطرة ‏

أكدّ د. ناصر الهدمي رئيس هيئة مناهضة التهويد في القدس، أن إيتمار بن غفير وزير الإرهاب ‏الداخلي للكيان، يجلب المزيد من انهيار الأمن الشخصي للمستوطنين في القدس.‏

وقال الهدمي لـ"الرسالة نت" إن وعود بن غفير وما يمثله من تيار متطرف، جلبت المزيد من ‏التصعيد، مبينا أن مجريات الأمور أثبتت فشله وتخبطه وعدم قدرته على التعامل مع المجتمع ‏الفلسطيني.‏

وأشار إلى أن تهديدات بن غفير لحملة السور الواقي 2"، تعكس جهله بواقع المقدسيين، ‏وتثبت استراتيجية الفشل وفقدان السيطرة، وتعكس اعترافا مباشرا بعجزه عن تحقيق الأمن في ‏العاصمة المزعومة للاحتلال.‏

وأكد الهدمي أن بن غفير ينطلق من مجتمع إرهابي متطرف عنصري، يتغذى على الإرهاب ‏والعنف والتطرف، ولديه غريزة مشبعة في القتل.‏

وأوضح أن المجتمع الفلسطيني بالقدس تغيّر، وأصبحت لديه قناعة بأن 3 عقود من مسيرة التسوية ‏الوهمية التي حاولت السلطة إقناعه فيها قد فشلت، وأنه لا سبيل للتعامل مع الاحتلال سوى ‏بالمقاومة لنيل الحرية والكرامة.‏

وأشار الهدمي إلى أن واقع المدينة تغير بسبب الإرهاب الصهيوني، لذا المقدسي لا يرى في ‏‏(إسرائيل) سوى دولة احتلال معتدية ومتطرفة ويجب مواجهتها بكل الوسائل الممكنة.‏