اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر اليوم الأحد، جبريل الزبيدي، شقيق أسير نفق الحرية زكريا الزبيدي، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمدينة جنين، فيما تندلع الآن اشتباكات مسلحة في محيط مخيم جنين.

وأفاد مراسلنا في جنين، بأن قوات الاحتلال ووحدات خاصة حاصرت منزل عائلة الزبيدي في حي الحائرات المطل عبر مخيم جنين وهو قيد الانشاء، واعتقلت جبريل محمد الزبيدي (34 عاماً) شقيق زكريا، مؤكداً أن قوات الاحتلال لاتزال متواجدة في جنين ومخيمها.