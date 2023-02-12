إليك سبب وفاة اللاعب يوسف السالم في نادي الهلال السعودي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة اللاعب يوسف السالم.

وأعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023، عن وفاة اللاعب يوسف السالم عن عمر يناهز (37) عاماً.

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وفاة اللاعب يوسف السالم

أعلن نادي الهلال السعودي عن سبب وفاة اللاعب السابق يوسف السالم وذلك بعد معاناته من المرض لفترة طويلة.

ونقل السالم في منتصف يناير الماضي إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر وعكة صحية مفاجئة.

وأعلن نادي الهلال بعد ذلك تكفله بنقل اللاعب بطائرة إخلاء طبي إلى أحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج اللازم.

حيث كان السالم في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الحالي الجبيل، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، إلا أنه شعر بإعياء شديد وسارع للتحدث مع أحد أصدقائه لنقله للمستشفى.

ومن ثم تعرض للإغماء ونقل بعد ذلك من مستشفى الجبيل إلى الدمام بمتابعة من وزارة الرياضة السعودية وإدارة نادي الهلال كذلك التي بادرت بعرض المساعدة لعلاج اللاعب.

نعي اللاعب يوسف السالم

كتب نادي الهلال السعودي على صفحته الشخصية "تويتر" " يوسف السالم إلى جنّة الخلد -بإذن الله-"

وكتب آخر "اسال الله ان يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة وان يدخله الفردوس الأعلى من الجنة ويصبر أهله وذوية"

#يوسف_السالم في ذمة الله



اسال الله ان يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة وان يدخله الفردوس الأعلى من الجنة ويصبر أهله وذوية pic.twitter.com/yUln8NRKpK — محمد بن جري▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪ ☆☆☆☆كاتم الشبكة☆☆☆☆ (@mhmdjry2) February 12, 2023

وكتب آخر " رحم الله اخي يوسف السالم وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، اللهم اجعل ما أصابه تكفيراً ورفعةً له في الدرجات .. خالص العزاء لأسرته ومحبيه وإنا لله وانا اليه راجعون."

رحم الله اخي يوسف السالم وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، اللهم اجعل ما أصابه تكفيراً ورفعةً له في الدرجات ..

خالص العزاء لأسرته ومحبيه وإنا لله وانا اليه راجعون. https://t.co/HPIjMfb5Qe — نواف بندر التمياط (@altemyat) February 12, 2023

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