استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

استشهد فتى فلسطيني، عصر الأحد، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً)، استشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم في جنين.

وأصيب فلسطينيان، اليوم، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، واندلاع اشتباكات مسلحة، فيما اعتقلت القوات شقيق زكريا الزبيدي، جبريل الزبيدي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن جميع الإصابات في منطقة البطن وهي خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفيات المدينة.

وأكدت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ووحدات خاصة حاصرت منزل عائلة الزبيدي في حي الجابريات المطل عبر مخيم جنين وهو قيد الانشاء، واعتقلت جبريل محمد الزبيدي (34 عاماً) شقيق زكريا.



