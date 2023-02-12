تدنيس صارخ للأقصى.. مستوطنون عراة يقتحمون ساحة حائط البراق

اقتحم مستوطنون عراة، ساحة حائط البراق مساء الأحد في انتهاك وتدنيس صارخ للمسجد الأقصى.

ويأتي تدنيس المسجد الأقصى وانتهاك حرميّته بالتعري في ساحاته ضمن الاستهانة والاستفزاز المستمر لمشاعر المسلمين.

ويعتبر حائط البراق من الأماكن المقدسة عند المسلمين، ومنه ركب النبي براقه وعرج إليه السماء.

ويأتي انتهاك باحات الأقصى وساحة حائط البراق قبيل أيام معدودة من ذكرى الإسراء والمعراج والذي يصادف يوم السبت المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدنّس المستوطنين والمستوطنات باحات الأقصى عُراة، في وقت تسارع حكومة الاحتلال عملية تهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس.