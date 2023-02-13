المقاومة تتصدى لعدوان جوي (إسرائيلي) على غزة

تصدت المقاومة الفلسطينية، لعدوان جديد شنته طائرات حربية (إسرائيلية)، فجر الإثنين، استهدف عدة مواقع في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية أن تلك الطائرات هاجمت موقعًا وأرضًا مجاورة له في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، بنحو 10 صواريخ، ما تسبب بانفجارات كبيرة واندلاع حريق تم السيطرة عليه لاحقًا.

واستهدفت نقطتي رصد للمقاومة شرقي خانيونس جنوب القطاع، وبيت حانون شماله.

ولم يبلغ عن أي إصابات نتيجة العدوان (الإسرائيلي).

وأطلقت المقاومة على الفور عدة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن تزامن القصف الصهيوني على قطاع غزة مع عدوان على مدينة نابلس والقدس، يؤكد أننا أمام عدوان على كل شعبنا الفلسطيني.

وتوجه بالتحية لمقاتلي كتائب القسام الذي تصدوا لغارات العدو الصهيوني على قطاع غزة، وأربكوا جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وشدد على أن المقاومة ستظل درع شعبنا وسيفه، وسينكسر هذا العدوان أمام ثورة شعبنا وصموده والفعل المقاوم الباسل.

المصدر: وكالات