حماس تنعى شهيدها أمير بسطامي من نابلس

زفت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني شهيدها أمير بسطامي (22عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوّات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة نابلس فجر اليوم، عقب عملية اقتحام للمدينة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن عمليات القتل والملاحقة واعتقال المجاهدين لن توقف المقاومة، بل ستزيدها إصراراً على المضي قدماً في الدفاع عن شعبنا ومقدساته بكل قوّة وبسالة.

وأرسلت حماس تعازيها إلى ذوي الشهيد بسطامي ومحبيه، داعية أبناء شعبنا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال وجرائمه، وانتصاراً لحقوقنا الوطنية، ودفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع حملات التهويد والتدنيس.