الاحتلال يُمدد اعتقال القيادي خضر عدنان

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان حتى يوم الأحد المقبل.

وقالت مصادر محلية، إن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال القيادي خضر عدنان القيادي لـ 7 أيام جديدة حتى يوم الأحد المقبل 19/2/2023 ، بحجة استكمال التحقيق معه.

وفي 5 شباط/ فبراير الجاري، أعاد الاحتلال اعتقال خضر عدنان (44 عامًا) من منزله في بلدة عرابة بجنين، وعلى إثره دخل في إضراب مفتوح عن الطعام.

واعتقل خضر عدنان عدة مرات في سجون الاحتلال ووصلت مجموع سنوات سجنه إلى 7 سنوات ونصف، وسبق أن خاض الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون 5 مرات آخرها عام 2021 لـ 25 يوما.

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4700، وفق معطيات نادي الأسير.