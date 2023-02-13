إصابة جندي (إسرائيلي) بعملية طعن في القدس

أصيب جندي (إسرائيلي)، مساء اليوم الإثنين، خلال عملية طعن نفذها طفل فلسطيني، عند حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس، قبل إطلاق الرصاص عليه من قبل شرطة الاحتلال.

وأوضحت القناة "14 الإسرائيلية" أن عملية طعن وقعت عند حاجز شعفاط، تبعها إطلاق نار من شرطة الاحتلال، ما أدى لإصابة الجندي بنيران صديقة أثناء استهداف المنفذ.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" (الإسرائيلية)، أن إصابة الجندي عند حاجز شعفاط بالقدس خطيرة جدًا.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز شعفاط، وسط تعزيزات مكثفة عقب العملية.

وتعد هذه العملية الثانية خلال ساعات المساء، حيث سبقتها عملية طعن عند باب السلسة في المدينة المقدسة، أدت لإصابة مستوطنٍ بجراح وصفت الطفيفة.

وأصيب مستوطن بجراح، مساء اليوم الإثنين، في عملية طعن نفذها مقدسي في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وقالت القناة "14 الإسرائيلية" إن فلسطينياً طعن مستوطناً بظهره عند باب السلسلة وأصابه بجراح طفيفة إلى متوسطة.

وأعلن المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، عن تلقيهم تقريراً حول مستوطن مصاب وصل قرب حائط البراق، بعد طعنه من قبل فلسطيني عند باب السلسلة في البلدة القديمة.

وعززت قوات الاحتلال من انتشارها في المنطقة وأجرت عمليات تمشيط بحثا عن المنفذ إلى أن تمكنت من اعتقاله.

وجاء هذا الحدث في ذروة حالة تأهب في صفوف قوات الاحتلال بعد مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بعملية دهس نفذها الشهيد حسين قراقع (31 عاما) في حي راموت بالقدس، يوم الجمعة.