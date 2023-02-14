شهيدان متأثرين بجروحهما في طوباس والخليل

استشهد مواطنان، الثلاثاءـ، متأثرين بجروحهما، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في طوباس، والخليل، بالضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الفتى محمود ماجد العايدي (17 عامًا)، استشهد متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بعد أن أصابه طلق ناري في الرأس، خلال اقتحام مخيم الفارعة بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، فجر اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرًا المخيم وسط مواجهات مع قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز في مواجهة الشبان.

فيما أعلن مستشفى يطا الحكومي، عن استشهاد المواطن هارون أبو عرام (25 عامًا)، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي كان أصيب بها في الأول من يناير/ كانون ثاني 2021، وتسببت بإصابته بالشلل الرباعي، وانغلاق في شرايين الساق ما أدى لبترها، وتقرحات حادة في الظهر والحوض، والتهابات حادة في الرئتين.

وأصيب أبو عرام وهو من سكان مسافر يطا، برصاص جندي (إسرائيلي) خلال محاولته الدفاع عن منزله.