عضو لجنة تنفيذية: ترتيبات أمريكية (وشروط ثقيلة) بالضفة!‏

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، إن هناك تحركا أمريكيا دائما في المنطقة، ‏لفرض شروط ثقيلة تحت عنوان خفض النزاع.‏

وأضاف رباح في تصريح خاص بـ(الرسالة نت) أن ّ"الولايات المتحدة حريصة على تكريس ‏الانقسام، وإضعاف الحالة الفلسطينية، لجعلها أكثر طوعًا في تنفيذ الشروط الأمريكية بالتعاون مع ‏بلدان إقليمية في المنطقة".‏

وتساءل: "المهم نحن كقوى وسلطة وفصائل أين؟"، متابعا: "طالما أن الموقف الفلسطيني مفكك، ‏ولم يتم ترجمة قرارات المجلسين المركزي والوطني في إنهاء العلاقة مع الاحتلال، فهذا مدخل ‏لبقاء الضغوط قائمة".‏

وأكد رباح أن ما يحدث في الضفة من عدوان ممنهج والعقوبات المفروضة على أهلنا في القدس، ‏يؤكد أننا متجهون نحو مواجهة شاملة مع الاحتلال، موضحا أن الاحتلال يهدف لتكريس شامل ‏للاستيطان وضم كامل للضفة مع بقاء سيطرته على الفلسطينيين.‏

ونبه رباح إلى أن تطور المواجهة يستدعي استراتيجية شاملة برؤية سياسية، وبرنامج كفاحي ‏شامل لمواجهة الهجوم المتجدد؛ بغرض إفشال أهدافه في حماية أرضنا وشعبنا.‏

ودعا لحوار وطني حقيقي وعميق وجدي ومسؤول، يفضي إلى عقد لقاء قيادي يؤكد على ضرورة توحيد ‏الصف وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة وتوفير الغطاء السياسي للمقاومين.‏

كما أشار رباح إلى ضرورة تشكيل قيادة فلسطينية ميدانية موحدة وأداء سياسي موحد في هذه ‏المرحلة.‏

وشدد على ضرورة اعتبار تنفيذ قرارات المركزي والوطني الداعية لإنهاء العلاقة مع الاحتلال ‏وتجاوز اتفاق أوسلو، قاعدة لانطلاق الاستراتيجية الوطنية.‏