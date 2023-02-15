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الاحتلال يقتحم الأقصى ويهدم منشأة في القدس

الرسالة نت

 اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

وأقدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم، على هدم منشأة تجارية في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك الجرافات اقتحمت المخيم برفقة قوات من شرطة الاحتلال، وهدمت المنشأة بحجة البناء بدون ترخيص.

 

المصدر: وكالات

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القدس هدم اقتحام المسجد الأقصى

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