الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء عشرين مواطنا من مدن الضفة المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والناشط عبد الله شتات من منزله في بلدة بديا قرب مدينة سلفيت.

وأوضح أن الجنود اعتقلوا الأسير المحرر عمرو عماد ريحان والشاب عبيدة يامين من بلدة تل غرب نابلس، والشابين أحمد محمد علقم ويعقوب ذياب الحاج من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، والفتى محمد خير أبو ياسين من بلدة كفر مالك شرقا.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم نعمان عابد من بلدة كفردان غرب جنين والشابين أحمد وإياد سعادة من مدينة طولكرم والشاب سامي الكعبي من مدينة نابلس أثناء مروره على حاجز حوارة جنوبا، كما اعتقل الجنود الشاب صالح حمدي دياب من القدس المحتلة.

وفي بلدة حوسان غرب بيت لحم شن الجنود حملة اعتقالات طالت كلا من الفتى قسام رمزي عميرة ومحمد نعيم عميرة ومحمد رأفت حمامرة وإياد فؤاد حمامرة ومحمد داود شوشة، والمواطن فراس إبراهيم دار راشد من جبل الموالح في بيت لحم والشاب مجاهد حساسنة من بلدة العبيدية شرقا.