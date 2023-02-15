اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما تواصلت اعتداءات عصابات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين ومهاجمة بعض البلدات في منطقة نابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

20 معتقلا من الضفة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في بيان مقتضب إن "قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 20 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية".

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية خلال اقتحامها بلدتي بيت سيرا وكفر مالك قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا واعتقلت الفتى أحمد محمد علقم، والفتى يعقوب الحاج، بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقل الاحتلال الفتى محمد خير بعيرات بعد مداهمة منزل أسرته ببلدة كفر مالك.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبيدة يامين والأسير المحرر عمرو عماد ريحان عقب اقتحام منزليهما في بلدة تل.

ومن محافظة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال، الناشط الصحافي والأسير المحرر عبد الله شتات عقب اقتحام منزله في بلدة بديا.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة كفردان، واقتحمت بلدات عدة غرب جنين.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم نعمان عابد، وداهمت منزلي الأسيرين محمد وحسام عابد وفتشتهما.

واقتحمت القوات بلدات اليامون، والسيلة الحارثية، وعانين، وسيرت آلياتها في شوارعها، في خطوة استفزازية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد محمد سعادة، وشقيقه إياد بعد أن داهمت منزليهما في الحي الغربي من مدينة طولكرم.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى قسام رمزي عميرة، ومحمد نعيم عميرة، ومحمد رأفت حمامرة، وإياد فؤاد حمامرة، ومحمد داود شوشة، وجميعهم من حوسان، فيما اعتقلت القوات فراس إبراهيم دار راشد من المدينة.

إضرام مركبة في عوريف

إلى ذلك، تواصلت اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة ومهاجمة البلدات الفلسطينية والاعتداء على الممتلكات والمركبات، حيث قامت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم الأربعاء، بمهاجمة بلدة عوريف قضاء نابلس والاعتداء على منازل السكان وممتلكاتهم وإضرام النيران بمركبة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا منطقة الصفافير في عوريف، وأحرقوا مركبة تعود لعائلة راجح حسين الصفدي، قرب مسجد الرباط.

مهاجمة مركبات للفلسطينيين قرب سيلة الظهر

وهاجم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، مركبات الفلسطينيين بالحجارة، بالقرب من سيلة الظهر جنوب جنين.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، بالقرب من موقع مستوطنة (حوميش) المخلاة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وأغلقت قوات الاحتلال شارع جنين - نابلس أمام المركبات بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر.

يشار إلى أن البلدة تتعرض لليوم الثالث على التوالي لاقتحامات متواصلة.

ونفذ فلسطينيون، 27 عملا مقاوما، في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أصيب فيها مستوطن (إسرائيلي).

وقال مركز المعلومات الفلسطيني (معطى) إن أعمال المقاومة في الضفة، شملت 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجة حارقة، وإحراق مبنى لبلدية الاحتلال، و4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، واندلاع 12 نقطة مواجهة.

المصدر: عرب 48