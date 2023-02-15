حماس: السعودية تفرج عن المهندس سليمان حداد وابنه

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أن السلطات السعودية أفرجت عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد وابنه يحيى، مؤكدة أنهما على متن الطائرة متجهين إلى اسطنبول.

وثمن عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) عزت الرشق في بيان صحفي، عاليًا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن الحداد وابنه، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وقال: "نأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، وأن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد حرص حركته على علاقات إيجابية مع الأشقاء في السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية وأمّتنا العربية والإسلامية.