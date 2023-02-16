إصابة مواطنين بالاختناق بمواجهات غرب بيت لحم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المواجهات تركزت على المدخل الغربي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال، المدخل الغربي القريب من مستوطنة "مجدال عوز "الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بحاجز عسكري تمنع من خلاله الدخول للبلدة، فيما تسمح بصعوبة الخروج منها.