الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين، وتركزت في بيت كاحل غرب محافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال من بيت كاحل، كلاً من: إياد حسن العطاونة، ومجد إسماعيل العطاونة، وسعيد ماهر العصافرة، وعبد الخالق إبراهيم الجودي، وعمر محمد العطاونة، ومحمد باسم الزهور، ومصطفى صقر العصافرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عبد الصمد من البيرة، والأسير المحرر محمد برهان ضراغمة من رام الله، ومدحت لطفي البزار من بيتللو وأحمد كفاية من بيتونيا غرب رام الله.

وطالت اعتقالات الاحتلال الجريح محمد الطرزي من جنين، والمواطن وسام أبو محسن من تياسير شرق محافظة طوباس.

وبالتزامن مع هذه الحملة، فجّرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) منزل الشهيد محمد الجعبري، منفذ عملية (كريات أربع) البطولية، بعد ساعات من محاصرته.

وأعادت قوات الاحتلال تفجير منزل الشهيد الجعبري الكائن في الخليل مرة أخرى بعد تفجيره الأول، واندلعت مواجهات عقب عملية التفجير.

واقتحمت وحدة خاصة من جيش الاحتلال بالمتفجرات المنزل تمهيدا لنسفه، كما أجبرت بالقوة عددا من أصحاب البيوت المحيطة على مغادرتها وإخلائها.

حرية نيوز