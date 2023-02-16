حماس بخانيونس تنظم وقفة جماهيرية مع الأسرى في سجون الاحتلال

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في مدينة خانيونس، وقفة جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الخميس، دعماً ومساندةً لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

وقال الأسير القسامي المحرر رامي أبو مصطفى في كلمة له خلال الوقفة التي حملت عنوان "موحدون داخل السجون.. موحدون خارج السجون" والتي نظمتها حماس أمام بيت الأسير القائد حسن سلامة، إن ما يقوم به "بن غفير" بحق أسرانا من أجل سحب الإنجازات التي حققها أسرانا الأبطال لن يمر دون حساب.



وأضاف أبو مصطفى "رسالتنا لنتنياهو وحكومته المتطرفة أن "الأسرى إذا رفعوا سيفهم فلن يوضع إلا بالدم وباسترداد حقوقهم التي تُسلب منهم، فليدرك الاحتلال نفسه قبل أن يطاله غضب الأسرى فإن غضب الأسرى لن يُوقفه أي حد".



وتابع "سُنعيد الأسرى إلى بيوتهم في أقرب وقت وسنحرر أرضنا وسيرفع العلم على مآذن المسجد الأقصى".

وأكد أبو مصطفى أن أسرانا الأبطال في مُقل العيون وكافة جماهير شعبنا تقف خلف قضيتهم العادلة في ظل إمعان الاحتلال بجرائمه بحقهم.

ودعا كافة فصائل المقاومة لشد أزر الأسرى والوقوف معهم، مردفا "يتوجب على المقاومة في الضفة المحتلة العمل بكل قوة نصرةً للأسرى".



وأوضح أن الأسرى همُ المثل الأعلى لشعبنا الفلسطيني يتضامن معهم ويقف إلى جانبهم ويُؤازرهم ولا يُساوم على حقهم بالحرية.



وختم سنبقى خلف قضية الأسرى حتى تحريرهم من خلف قضبان سجون الاحتلال.