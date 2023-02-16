المبادرة الدرزية: العنصرية الصهيونية لم تستثني أحد والرد برفض التجنيد

أكدّ غالب سيف رئيس المبادرة العربية الدرزية، ضرورة التزام أبناء شعبنا بمختلف أطيافه بالثوابت الوطنية، وفي أولها عدم الخدمة في جيش الاحتلال ومؤسساته الأمنية والعسكرية؛ لما للأمر من أهمية في هذا الظرف الاستثنائي الذي لم يستثنى منه أي طيف من شعبنا.

وقال سيف لـ"الرسالة نت": "إن من يخدم في الجيش طوعا أو الزاما، جميعهم في منطق الفاشية والعنصرية سواسية ومضطهدون، وكلنا نعاني؛ لذلك من الأهمية عدم الخدمة في المؤسسات العنصرية الفاشية".

وأضاف: "ليبقى شعبنا موحدا متكاملا متكاتفا في وجه العنصرية الصهيونية التي تسعى بكل ما تملك لطردنا من أرضنا التاريخية".

وذكر أن الاحتلال في مراحل متقدمة من مشروع التهجير الكبير لشعبنا، لكن الظروف الداخلية والخارجية لن تسمح له هذه المرّة بالنجاح في مخططه.