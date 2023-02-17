الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائمًا جزئيًّا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية.

وهذه الليلة، يكون الجو صاف بوجه عام وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو صافيًّا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.