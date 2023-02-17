الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال( الإسرائيلي)، فجر اليوم الجمعة، فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما في مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب معتصم مسودة في حي وادي حلوة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

ومن بلدة عناتا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الرفاعي بعد مداهمة منزله في البلدة.

وتشن قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات يومية في مدن الضفة الغربية تطال مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، ففي شهر يناير/ كانون ثاني المنصرم اعتقلت 598 فلسطينيًا من بينهم 99 طفلًا و8 نساء.