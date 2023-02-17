يوم رابع من الاحتجاجات.. والأسرى يعتصمون اليوم في ساحات في السجون

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، خطواتهم الاحتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون، وسط أجواء متوترة للغاية.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام بعد صلاة الجمعة اليوم في ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في صفوف الأسرى.

وأكدت أن كل الحوارات والحديث الذي جرى بين الأسرى وإدارة السجون على مدار الأيام الماضية لم يفض إلى أي نتائج، وكانت إدارة السجون تهدف إلى استطلاع مواقف الأسرى فقط.

وحذرت مؤسسات الأسرى من ارتكاب قوات القمع التابعة لإدارة السجون أي اعتداء على الأسرى المعتصمين في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة.

وقالت إن ما تعرض له الأسرى خلال اليومين الماضيين من عمليات ضغط تهدف لإجبارهم على القبول بالواقع الجديد التي تسعى إرادة السجون فرضها.

وأكدت الحركة الأسيرة داخل السجون أنها ماضية بخطواتها الاحتجاجية ضد إجراءات المتطرف الفاشي (بن غفير)، ولن ترهبها أو تخيفها العقوبات التي فُرضت على الأسرى.

وأوضحت أن استمرار إدارة سجون الاحتلال في خوض مغامرة غير محسوبة النتائج سيكون لها أثمان كبيرة، وانجازات الأسرى التي يسعى (بن غفير) لمصادرتها مجبولة بدماء الأسرى الشهداء، وأطنان من اللحوم التي ذابت عن أجساد الأحياء.

وقالت إن المرحلة الخطيرة التي يمر بها الأسرى، والتي تستهدف كينونتهم ووجودهم تتطلب من أبناء شعبنا بكل مكوناته مزيدًا من التحرك على كافة المستويات لوضع قضية الأسرى في مسارها الصحيح، وتحذير العالم من المخاطر والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان الهمجي على أسرانا الأبطال.