إصابة طفل بهجوم للمستوطنين وسط الخليل

أصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم السبت، إثر هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على منازل الفلسطينيين ومركباتهم في شارع الشهداء، وشارع الشلالة القديم وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل عمران جابر، أُصيب في ساقة إثر هجوم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح على منازل المواطنين في شارع الشهداء وزقاق العميان وشارع الشلالة القديم.

وأوضحت المصادر، أن المستوطنين حطّموا عددًا من مركبات المواطنين، بعد أن اعتلوا أسطح المنزل وسط الخليل، عُرف من بين أصحابها عائلة "اليازوري".

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية، وأطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من المستوطنين تحصنوا خلف جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم ورشقوهم بالحجارة ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفذت سلطات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 700 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.