وسائل إعلام سورية: الاحتلال يستهدف منطقة في دمشق

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن غارة إسرائيلية ضربت أهدافا في محيط العاصمة السورية دمشق في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال التلفزيون السوري، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق. ولم يرد مزيد من التفاصيل حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عدة انفجارات سمعت في العاصمة السورية دمشق.

ووفقاً للقناة 14 العبرية، فإن تقارير سورية تحدثت عن هجمات (إسرائيلية) ضد أهداف مجهولة وسط مدينة دمشق.

من جهته قال موقع إنتلي نيوز (الإسرائيلي)، إن "وكالة الأنباء السورية تؤكد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء دمشق ضد أهداف معادية".