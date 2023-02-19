حملة المقاطعة ترحب بطرد الوفد الصهيوني من قمة الاتحاد الإفريقي

رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين بطرد نائبة مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الصهيونية، وأعضاء الوفد المرافق لها، من قاعة قمَّة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وثمنت الحملة عالياً كل الجهود التي نجحت في منع مشاركة الوفد الصهيوني في القمة الأفريقية، والتي تتوافق مع مبادئ ومواقف دول الاتحاد.

وعبرت عن تقديرها مواقف الاتحاد الافريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناصرة لحقوق شعبنا الفلسطيني.

ودعت كل الدول الأفريقية قيادات وشعوب إلى المزيد من إسناد الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لعزل الكيان الصهيوني في كل المحافل وعلى كل المستويات.