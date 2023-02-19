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شحادة: بن غفير يهدف لاستكمال ملف الاحتلال بالداخل

مطانس شحادة
مطانس شحادة

الرسالة نت- محمود هنية

قال مطانس شحادة،‏ النائب العربي السابق بالكنيست، إن الاحتلال ‏-عبر وزير الأمن القومي ‏‏(الإسرائيلي) الإرهابي إيتمار بن غفير-‏ يهدف لاستكمال ملف الاحتلال بتهجير سكان الداخل ‏المحتل، والقضاء على المطالب العربية.‏

وأكد شحادة لـ"الرسالة نت" أن هذا السلوك سيدفعه للصدام مع أجهزته الأمنية التي تحذره من ‏الانفجار الكبير، محذرا من أن نتنياهو يحاول حسم ملفاته الداخلية على حساب الملف القومي.‏

وأضاف: "مهما فعل بن غفير، فسيظل مسقوف الإيقاع بالنسبة لمؤسسات الأمن، لأن الانفجار ‏الكبير لن ينجو منه أحد".‏

وذكر أن الاحتلال ينوي الاستمرار في سياسة الانتقام عبر هدم المزيد من المنازل في الداخل ‏المحتل.‏

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278062

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الاحتلال الداخل المحتل

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