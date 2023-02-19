شحادة: بن غفير يهدف لاستكمال ملف الاحتلال بالداخل

قال مطانس شحادة، النائب العربي السابق بالكنيست، إن الاحتلال -عبر وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) الإرهابي إيتمار بن غفير- يهدف لاستكمال ملف الاحتلال بتهجير سكان الداخل المحتل، والقضاء على المطالب العربية.
وأكد شحادة لـ"الرسالة نت" أن هذا السلوك سيدفعه للصدام مع أجهزته الأمنية التي تحذره من الانفجار الكبير، محذرا من أن نتنياهو يحاول حسم ملفاته الداخلية على حساب الملف القومي.
وأضاف: "مهما فعل بن غفير، فسيظل مسقوف الإيقاع بالنسبة لمؤسسات الأمن، لأن الانفجار الكبير لن ينجو منه أحد".
وذكر أن الاحتلال ينوي الاستمرار في سياسة الانتقام عبر هدم المزيد من المنازل في الداخل المحتل.