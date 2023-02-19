شحادة: بن غفير يهدف لاستكمال ملف الاحتلال بالداخل

قال مطانس شحادة،‏ النائب العربي السابق بالكنيست، إن الاحتلال ‏‎-‎عبر وزير الأمن القومي ‏‏(الإسرائيلي) الإرهابي إيتمار بن غفير‎-‎‏ يهدف لاستكمال ملف الاحتلال بتهجير سكان الداخل ‏المحتل، والقضاء على المطالب العربية.‏

وأكد شحادة لـ"الرسالة نت" أن هذا السلوك سيدفعه للصدام مع أجهزته الأمنية التي تحذره من ‏الانفجار الكبير، محذرا من أن نتنياهو يحاول حسم ملفاته الداخلية على حساب الملف القومي.‏

وأضاف: "مهما فعل بن غفير، فسيظل مسقوف الإيقاع بالنسبة لمؤسسات الأمن، لأن الانفجار ‏الكبير لن ينجو منه أحد".‏

وذكر أن الاحتلال ينوي الاستمرار في سياسة الانتقام عبر هدم المزيد من المنازل في الداخل ‏المحتل.‏