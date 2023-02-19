دعوات لاستقبال الأسير القسامي سعيد الأخرس غداً الاثنين في طولكرم

انطلقت دعوات للمشاركة في موكب استقبال الأسير القسامي سعيد أحمد سعيد الأخرس، والمقرر أن تفرج عنه قوات الاحتلال يوم غدٍ الاثنين، بعد 18 عاماً أمضاها داخل سجون الاحتلال.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في قرية "فرعون" قضاء طولكرم، إلى استقبال الأسير المجاهد سعيد الأخرس، بعد اعتقالٍ دام 18 عاماً.

واعتقلت قوات الاحتلال الأخرس في 12 شباط/ فبراير 2005، بعد مطاردة لأكثر من سبعة أشهر ، أثناء تنفيذه مهمة جهادية.

وخضع سعيد لتحقيقٍ عسكري عقب اعتقاله، وظل صابراً أمام تعذيب الاحتلال الشديد له، إلا أن السلطات الصهيونية قامت بمحاكمته بناء على إفادة الشهود.

وأصدرت محكمة سالم العسكرية حكماً في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2005 بالسجن المؤبد، إلا أنّ استئناف المحامي أدى إلى تخفيف الحكم بحقه لثمانية عشر عاماً.