(إسرائيل) تعتقل مواطنًا سوريًا بتهمة (التخابر)

أعلن جيش الاحتلال اليوم الإثنين، أن قواته اعتقلت مواطنا سوريا "خطط لجمع معلومات استخبارية" بعد أن اجتاز الحدود الشهر الماضي.

وقال الجيش في بيان مكتوب، إنه اعتقل في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي شخصين اجتازا الحدود من الأراضي السورية إلى أراضي الداخل الفلسطيني المحتل جنوبي هضبة الجولان.

وأضاف أنه جرى تحويل الشخصين للتحقيق وتبين أن أحدهما اسمه غيث عبد الله وهو مواطن سوري "يشتبه بمحاولته جمع معلومات استخباراتية حول قوات الجيش في المنطقة الحدودية لغرض الأنشطة العدائية مستقبلا".

واتهم الجيش المواطن السوري بأنه "قدم خلال مسار التحقيق معه معلومات حول عدد من العناصر الأخرى التي تعمل على الترويج للأنشطة العدائية في المنطقة الحدودية" دون أن يكشف طبيعتها.

ولم يوضح الجيش مصير المعتقل الآخر.

وفي 29 يناير قتل الجيش مواطنا سوريا وأصاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة لدى اقترابهما من السياج الحدودي جنوبي هضبة الجولان المحتلة.