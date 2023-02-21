جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ، تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ليلة جديدة من ليالي الأبطال، حيث نتابع ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى الدوري المصري الممتاز.

ولا يمكن أن نستعرض مباريات اليوم دون البدء بمباراة ليفربول وريال مدريد، حيث مباراة التاريخ والذكريات، وبالطبع ستكون المباراة الأهم اليوم في دوري الأبطال.

كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة الـ22 من دوري يلو والتي أبرزها مباراة الأخدود ضد الجبلين، ومباراة جدة ضد العربي، بالإضافة إلى الأسبوع الـ19 من الدوري المصري والتي يعود فيها الأهلي لمبارياته المحلية ليحل ضيفاً ثقيلاً على أسوان.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

ليفربول - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت - نابولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة الـ22

هجر - القادسية 14:30 مصر، 15:30 السعودية السعودية الرياضية

القيصومة - الشعلة 14:55 مصر، 15:55 السعودية السعودية الرياضية

الأخدود - الجبلين 17:50 مصر، 18:50 السعودية السعودية الرياضية

جدة - العربي 19:15 مصر، 20:15 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري – الجولة 19

أسوان - الأهلي 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sports 1

الإسماعيلي - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2

حرس الحدود - فاركو 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1