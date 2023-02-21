غضب عارم بالسجون الجمعة والإضراب أول رمضان

قال حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، إن يوم الجمعة القادم سيكون يوم ‏غضب عام داخل السجون، رفضا لسلوك الإدارة وهجمتها الإجرامية بحق الحركة الأسيرة.‏

وأكد عبد ربه لـ"الرسالة نت" أن الإضراب الشامل عن الطعام سيكون مع بداية شهر رمضان، ‏بحسب المعطيات التي قررتها لجنة الطوارئ الممثلة للأسرى.‏

وأضاف: "الأوضاع متجهة للتصعيد دون رجعة، والاحتلال لديه قرار حكومي واضح بالتصعيد ‏ضد الأسرى".‏

وأوضح أنّ سلطات السجون اقتحمت عددا من الغرف وصادرت الأدوات الكهربائية، إلى جانب ‏إقرارها قوانين وتشريعات لإعدام الأسرى، "هذا كله ينذر بانفجار كبير في السجون".‏

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، لليوم الثامن على التوالي، خطوات النضال ‏الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير ‏الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.‏

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت أمس، أن الخطوات النضالية ‏التي بدأها الأسرى في سجون الاحتلال، لمواجهة حرب المتطرف بن غفير على الأسرى، لن ‏تتوقف إلا بتحقيق حريتهم.‏

ودعت أبناء شعبنا في كل الساحات لنصرة الأسرى كل حسب المستطاع.‏

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 ‏معتقلا إداريا.‏