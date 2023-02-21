غضب عارم بالسجون الجمعة والإضراب أول رمضان

قال حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، إن يوم الجمعة القادم سيكون يوم غضب عام داخل السجون، رفضا لسلوك الإدارة وهجمتها الإجرامية بحق الحركة الأسيرة.
وأكد عبد ربه لـ"الرسالة نت" أن الإضراب الشامل عن الطعام سيكون مع بداية شهر رمضان، بحسب المعطيات التي قررتها لجنة الطوارئ الممثلة للأسرى.
وأضاف: "الأوضاع متجهة للتصعيد دون رجعة، والاحتلال لديه قرار حكومي واضح بالتصعيد ضد الأسرى".
وأوضح أنّ سلطات السجون اقتحمت عددا من الغرف وصادرت الأدوات الكهربائية، إلى جانب إقرارها قوانين وتشريعات لإعدام الأسرى، "هذا كله ينذر بانفجار كبير في السجون".
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، لليوم الثامن على التوالي، خطوات النضال الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.
وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت أمس، أن الخطوات النضالية التي بدأها الأسرى في سجون الاحتلال، لمواجهة حرب المتطرف بن غفير على الأسرى، لن تتوقف إلا بتحقيق حريتهم.
ودعت أبناء شعبنا في كل الساحات لنصرة الأسرى كل حسب المستطاع.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.