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الاحتلال يقمع الأسرى في ريمون

اقتحام السجون
اقتحام السجون

الداخل المحتل- الرسالة نت

ذكرت هيئة الأسرى وشؤون المحررين، الثلاثاءـ، أن قوات القمع (الإسرائيلية)، اقتحمت قسمي (3 و 5) في سجن "ريمون" واعتدت على الأسرى.

وبحسب الهيئة، فإن تلك القوات قامت برش الأسرى بالغاز المسيل للدموع أثناء قيامها بالاعتداء عليهم.

وبينت أن قوات "المتسادا" وخلال اقتحامها قسم "3"، استخدمت قنابل صوتية لأول مرة، واختطفت 18 أسيرًا إلى جهة غير معلومة، وسط حالة من التوتر تسود كل أقسام السجن.

فيما ذكر نادي الأسير، أنه تلك القوات شرعت بنقل 80 أسيرًا يقبعون في القسم.

وحمل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى.

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https://alresalah.ps/p/278184

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