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تعرف على سبب وفاة الممثل السعودي سامي حنفي البرنس

تعرف على سبب وفاة الممثل السعودي سامي حنفي البرنس
تعرف على سبب وفاة الممثل السعودي سامي حنفي البرنس

الرسالة نت

تعرف على سبب وفاة الممثل السعودي سامي حنفي البرنس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة الممثل الكوميدي سامي حنفي البرنس.

ويبحث الجمهور السعودي والخليجي على وجه الخصوص على سبب وفاة سامي حنفي البرنس، والذي أعلنت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته.

 

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وفاة سامي حنفي البرنس

توفي سامي حنفي البرنس صباح يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023م، في المملكة العربية السعودية على أثر مرض أدخله المستشفى، ليُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأعلنت مصادر عائلية موعد جنازة سامي حنفي البرنس، حيث سيُصلى عليه عصر يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023/ 01.08.1444، في الحرم المكي، وسيتم دفنه في مقابر المعلاه، ويوم غد الأربعاء سيكون أول أيام العزاء.

 

سامي حنفي البرنس

شارك الفنان السعودي الراحل سامي حنفي البرنس، العديد من الفيديوهات الكوميدية على حساباته في تويتر وتيك توك ويوتيوب.

حيث يظهر أدائه الفني الكوميدي في التعبير عن القضايا الاجتماعية المُختلفة، ويتابعه الكثير من جمهور المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

 

نعي سامي حنفي البرنس

كتب أحد اصدقاءه على حسابه الشخصي "تويتر" " رحم الله الفنان سامي حنفي والمشهور ب سامي البرنس والذي انتقل لرحمة الله صباح اليوم... سامي هو شخص أجمع كل من عرفه على طيبته وصدقه ونقاء قلبه... كان رحيله المفاجيء سبباً في صدمة كبيرة لمحبيه وللوسط الفني عموماً... إنا لله وإنا إليه راجعون..".

 

 

وكتب آخر "انتقل إلى رحمة الله عمي سامي حنفي صاحب الحساب سامي البرنس الذي أضحك القلوب بعفويته. أسأل الله أن يجعلك ضاحكا مستبشرا في جناته".

 

 

وكتب آخر "رحم الله الفنان سامي حنفي توفي اليوم دعواتكم له فقد كان صانعاً للبسمة معاركاً في هذه الحياة".

 

 

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