3 قتلى وعدد من الإصابات بشجار عائلي شرق قلقيلية

قتل ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة في شجار عائلي وقع في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن الناطق باسم الشرطة في الضفة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي أن الأجهزة الأمنية توجهت إلى البلدة للسيطرة على الأحداث.

وفرضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حظر التجوال في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية؛ لمحاولة السيطرة على الشجار العائلي المستمر، والذي خلّف قتلى وعدة إصابات.

من ناحيتها أعلنت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، عن إغلاق مدارس بلدة جيوس غدًا الأربعاء بسبب الأحداث التي وقعت في البلدة مساء اليوم.