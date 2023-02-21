مقاومون يستهدفون طائرات استطلاع للاحتلال في طوباس

استهدف مقاومون بالرصاص، مساء اليوم الثلاثاء، طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال في أجواء مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار صوب طائرات الاحتلال في سماء مخيم الفارعة أكثر من مرة مساء اليوم.

وشهد مخيم الفارعة ومنطقة الفارعة جنوب طوباس تصاعدا في المقاومة في الآونة الأخيرة تخللها اشتباكات مع قوات الاحتلال.

و ارتقى الفتى محمود ماجد العايدي (١٧ عاماً)، الأسبوع الماضي متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عقب اقتحامها مخيم الفارعة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 13 عملا مقاوما، أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد تم تسجيل عمليتي إطلاق نار، وعملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتهم، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في كل من سلوان بالقدس، ومخيم جنين، ودير جرير برام الله، والمروج بقلقيلية وبرقة في نابلس، إلى جانب الدوحة وزعترة في بيت لحم، وبيت أمر بالخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم جنين، وبالقرب من مستوطنة شاكيد، بينما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في عزون، وحطموا مركبة لهم.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تم تسجيل عملية إطلاق نار على مستوطنة شاكيد وعلى قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، إلى جانب إصابة مستوطن وتحطيم مركبته قرب بلدة عزون في قلقيلية.