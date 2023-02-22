الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت نجل النائب فتحي قرعاوي بطولكرم.

وداهم جيش الاحتلال منزل النائب قرعاوي في مخيم نور شمس شرق طولكرم، وقام بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن يقوم باعتقال نجله الأسير المحرر مؤمن فتحي قرعاوي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو عيشة من مخيم نور شمس، خلال اقتحامه لساعات وتنفيذها حملات تخريب طالت ممتلكات الفلسطينيين بالمخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد محمود زمرة من مخيم الجلزون شرق رام الله، والمواطن محمد جبرائيل العمور من يطا جنوب الخليل.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مخيم شعفاط، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة.

وضمن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، ألقى الشبان الثائر الليلة الماضية، قنابل محلية الصنع "أكواع" تجاه جيش الاحتلال، عند مدخل بلدة عزون شرق قلقيلة.

واستهدف مقامون فلسطينيون جنود الاحتلال قرب حاجز حوارة العسكري جنوب محافظة نابلس، بصليات كثيفة من الرصاص.