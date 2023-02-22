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شاهد| اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس

الاقتحام
الاقتحام

الضفة- الرسالة نت

اندلعت صباح اليوم الأربعاء اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الخاصة تسللت إلى البلدة القديمة، وحاصرت منزلا يتواجد فيه عدد من المقاومين.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين المقاومين والقوة الخاصة، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

 

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